За первые три месяца текущего года ведущий российский компаундер отгрузил композиций ПК/АБС под торговой маркой Armaloy на 5,2% больше, чем за весь 2021 год. И спрос на данные материалы НПП «ПОЛИПЛАСТИК» продолжает стремительно расти – потребители активно ищут решения по замещению импорта, который до сегодняшнего дня составлял практически 100% российского рынка композиций ПК/АБС.

«Процесс импортозамещения идет очень активно. Уже в начале апреля с конвейера ГАЗа сошли первые автомобили, при производстве которых использованы композиции ПК/АБС, разработанные в НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Серийно идут поставки и для электротехники, включая трудногорючие марки. В стадии разработки – решения для бытовой техники», – рассказывает Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Эксперт отмечает, что компаунды ПК/АБС под маркой Armaloy, кроме автомобилестроения, производства бытовой и электротехники, могут использоваться еще в целом ряде отраслей.

«У нас появились наработанные компетенции по данной полимерной матрице, понимание проблем, запросов переработчиков данного сегмента компаундов. И мы готовы предлагать решения отечественным производителям. Со всеми, кто обращается к нам, активно работаем, разбираем каждый кейс и разрабатываем рецептуры под каждый конкретный проект», – говорит Екатерина Смирнова.

Композиции ПК/АБС под торговой маркой Armaloy создаются в Научно-техническом центре НПП «ПОЛИПЛАСТИК». На сегодняшний день линейка включает ударопрочные, стеклонаполненные, трудногорючие и термостабилизированные компаунды.

«Важно, что более 90% сырьевых компонентов, которые используются в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» для создания композиций ПК/АБС – отечественного происхождения. Это позволяет гарантировать стабильность поставок и активно развивать данное направление реального импортозамещения», – отмечает Екатерина Смирнова.

Напомним, серийные отгрузки материалов на основе ПК/АБС ведущий российский компаундер начал в IV квартале 2021 года, к концу периода объем достиг более 100 тонн. Материалы под торговой маркой Armaloy имеют хорошую химическую стойкость, стойки к спиртам, воде, растворам солей и маслам. Пригодны для нанесения гальванического покрытия. Они отлично перерабатываются, имеют высокую стабильность размеров, отличаются малым короблением. Хорошо свариваются – трением, горячей плитой, ультразвуком.

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