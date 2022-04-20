При поддержке Правительства Мурманской области начал свою работу региональный фонд развития промышленности, который создан на базе некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Главной задачей структуры является предоставление промышленным предприятиям субъекта льготных займов для реализации проектов развития. Льготные займы региональных фондов развития промышленности являются одним из основных механизмов, которые позволяют развивать производственный сектор.

Создание регионального фонда развития промышленности создает дополнительные предпосылки для ускоренного развития его промышленного потенциала. Фонд даст возможность реализовывать инвестиционные проекты в рамках программ совместных займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких проектах финансируется со стороны федерального Фонда развития промышленности, а 30% - из регионального. В настоящее время субъектом формируется портфель инвестиционных проектов в сфере промышленности, что придаст дополнительный импульс индустриальному развитию региона,

- прокомментировал представитель Минпромторга России.

Это еще один инструмент для того, чтобы финансовые ресурсы для наших предприятий и проектов стали доступнее. Из своего бюджета мы выделяем на эти цели 100 млн рублей, - эти средства нужны для развития и решения задач среднего предпринимательства. Кроме того, федеральным Правительством принято решение о дополнительной поддержке региональных фондов развития промышленности. Нужно утвердить правила предоставления субсидий для поддержки с учетом средств и федеральных, и региональных, и запустить новый инструмент. В рамках реализации нового инструмента будет поддержан широкий перечень отраслей, благодаря чему это позволит покрыть кассовые разрывы, а также инвестировать в новые проекты, в том числе в новое оборудование,

- отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации региону уже планируется предоставить на докапитализацию регионального фонда развития промышленности иной межбюджетный трансфер в размере 85,5 млн рублей.

Денежные средства предусмотрены для оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям Мурманска в форме грантов на компенсацию части затрат на возмещение процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Мера будет действовать в течение 2022 года.