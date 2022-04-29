Совместными усилиями основного состава рабочей группы РГ6 «Информационно-аналитические системы в задачах управления жизненным циклом электросетевого оборудования» Национального исследовательского комитета D2 РНК СИГРЭ, под руководством Хальясмаа Александры Ильмаровны, доцента кафедры электротехники УрФУ, к.т.н., на базе Уральского Федерального Университета был разработан онлайн курс «Машинное обучение в энергетике».

Данный курс дает уникальную возможность посмотреть на машинное обучение сквозь призму отраслевых проблем электроэнергетики. У обучающихся формируется целостное представление о построении интеллектуальных систем и применении методов машинного обучения в области решения прикладных задач электроэнергетики. Обучение предполагает проведение теоретических и экспериментальных исследований в области машинного обучения и проектирования прикладных интеллектуальных систем, а также приобретение навыков представления, обработки и анализа данных.

Курс охватывает широкую целевую аудиторию, и разработан на русском и английском языках. На сегодняшний день курс «Машинное обучение в энергетике» реализуется в качестве видео курса для программ дополнительного профессионального образования Уральского Федерального Университета. Более 300 человек, за последний год, завершили обучение по данной программе. Этот курс сейчас применяется в двух новых программах магистратуры УралЭНИН: «Искусственный интеллект в электроэнергетике» по направлению прикладная математика и «Интеллектуальные городские энергетические системы» по направлению электроэнергетика и электротехника. Весь практический материал курса основан на современных и передовых исследованиях в сфере электроэнергетики.

Ознакомиться с содержанием курса можно по ссылке.