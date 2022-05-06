Британская энергетическая корпорация National Grid представила план перехода к более доступной, надежной и экологически чистой энергетике будущего в условиях изменения климата под названием «Концепция развития чистой энергетики: Будущее без использования ископаемого топлива для экологически чистого отопления домов и предприятий». National Grid объявила о том, что планирует исключить использование ископаемого топлива в своих системах газоснабжения.

В опубликованном National Grid документе подробно описываются важнейшие политические решения и нормативные документы, необходимые для достижения нулевых вредных выбросов безопасным, надежным и доступным по цене способом, включая принятие портфельного стандарта для систем теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии. National Grid намеревается продолжить внедрение возобновляемого природного газа и «зеленого» водорода, одновременно повышая энергоэффективность и помогая потребителям в целевых районах в электрификации теплоснабжения.

100% безуглеродная (не использующая ископаемого топлива) система газоснабжения в сочетании с электрификацией и повышением энергоэффективности способна обеспечить более доступное и надежное будущее в области «чистой» энергетики.

Концепция включает пять пунктов:

Доступный путь к нулевому уровню вредных выбросов: позволяет избежать дорогостоящей и преждевременной модернизации оборудования для домов и предприятий.

Возможность выбора экологически чистой энергии: потребители могут выбирать, следует ли полностью электрифицировать теплоснабжение или продолжать пользоваться газовой сетью, которая будет работать на новых энергоресурсах, не содержащих ископаемого топлива.

Сохранение достойных рабочих мест: сохранение тысяч рабочих мест через профсоюзы для уникальных квалифицированных работников.

Повышение надежности и отказоустойчивости: дополнительное обеспечение надежности и отказоустойчивости за счет диверсификации источников «чистой» энергии.

Экономическая эффективность: использование существующей инфраструктуры, при этом делая ее более экономичной для клиентов и продолжая использовать высококвалифицированную рабочую силу компании.

Информационно-аналитический ресурс SEi