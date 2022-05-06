ОКЛ подкаст #1. Зачем нужны ОКЛ? Кто это придумал?
6 мая 2022, 16:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, National Grid
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Британская энергетическая корпорация National Grid представила план перехода к более доступной, надежной и экологически чистой энергетике будущего в условиях изменения климата под названием «Концепция развития чистой энергетики: Будущее без использования ископаемого топлива для экологически чистого отопления домов и предприятий». National Grid объявила о том, что планирует исключить использование ископаемого топлива в своих системах газоснабжения.
В опубликованном National Grid документе подробно описываются важнейшие политические решения и нормативные документы, необходимые для достижения нулевых вредных выбросов безопасным, надежным и доступным по цене способом, включая принятие портфельного стандарта для систем теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии. National Grid намеревается продолжить внедрение возобновляемого природного газа и «зеленого» водорода, одновременно повышая энергоэффективность и помогая потребителям в целевых районах в электрификации теплоснабжения.
100% безуглеродная (не использующая ископаемого топлива) система газоснабжения в сочетании с электрификацией и повышением энергоэффективности способна обеспечить более доступное и надежное будущее в области «чистой» энергетики.
Концепция включает пять пунктов:
Информационно-аналитический ресурс SEi
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