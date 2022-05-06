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Британская National Grid опубликовала план по отказу от ископаемого топлива к 2050 году и свое видение "чистой" энергетики

Британская National Grid опубликовала план по отказу от ископаемого топлива к 2050 году и свое видение чистой энергетики

6 мая 2022, 16:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, National Grid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Британская энергетическая корпорация National Grid представила план перехода к более доступной, надежной и экологически чистой энергетике будущего в условиях изменения климата под названием «Концепция развития чистой энергетики: Будущее без использования ископаемого топлива для экологически чистого отопления домов и предприятий». National Grid объявила о том, что планирует исключить использование ископаемого топлива в своих системах газоснабжения.

В опубликованном National Grid документе подробно описываются важнейшие политические решения и нормативные документы, необходимые для достижения нулевых вредных выбросов безопасным, надежным и доступным по цене способом, включая принятие портфельного стандарта для систем теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии. National Grid намеревается продолжить внедрение возобновляемого природного газа и «зеленого» водорода, одновременно повышая энергоэффективность и помогая потребителям в целевых районах в электрификации теплоснабжения.

100% безуглеродная (не использующая ископаемого топлива) система газоснабжения в сочетании с электрификацией и повышением энергоэффективности способна обеспечить более доступное и надежное будущее в области «чистой» энергетики.

Концепция включает пять пунктов:

  • Доступный путь к нулевому уровню вредных выбросов: позволяет избежать дорогостоящей и преждевременной модернизации оборудования для домов и предприятий.
  • Возможность выбора экологически чистой энергии: потребители могут выбирать, следует ли полностью электрифицировать теплоснабжение или продолжать пользоваться газовой сетью, которая будет работать на новых энергоресурсах, не содержащих ископаемого топлива.
  • Сохранение достойных рабочих мест: сохранение тысяч рабочих мест через профсоюзы для уникальных квалифицированных работников.
  • Повышение надежности и отказоустойчивости: дополнительное обеспечение надежности и отказоустойчивости за счет диверсификации источников «чистой» энергии.
  • Экономическая эффективность: использование существующей инфраструктуры, при этом делая ее более экономичной для клиентов и продолжая использовать высококвалифицированную рабочую силу компании.

Информационно-аналитический ресурс SEi

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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