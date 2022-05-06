В Якутии продолжается подготовка к строительству моста через реку Лену. Сейчас проект первого этапа работ находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Изначально при проектировании предполагалась, что в основном на объекте будут использоваться отечественные материалы. Те импортные материалы и изделия, которые предполагалось ранее использовать, будут заменены поставками из дружественных стран.

Будущий мостовой переход объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Кратчайшим путем – через транспортный коридор от Иркутска до Магадана – будет связана Восточная Сибирь с портами Охотского моря, образуя Северный широтный экономический пояс России. Рост грузоперевозок в регионе при этом должен вырасти в три раза.

Первый этап работ, проектно-сметную документацию которого сейчас смотрят эксперты Главгосэкспертизы России, включает подготовку территории строительства мостового перехода. Планируется переустройство и вынос воздушных линий, сетей газоснабжения и связи, размещение временной инфраструктуры, которая потребуется для строительства моста. Кроме того, будут выполнены работы по инженерной защите территории, устройству на левом и правом берегах Лены временных наплавных мостов или ледовых переправ – с расчетом на зимнее время.

«Рассмотрение проектной документации и результатов инженерных изысканий по 1 этапу строительства идет в соответствии с регламентом в обозначенные сроки» – рассказал ведущий эксперт по объекту, главный специалист отдела объектов транспортного комплекса Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Владимир Власов.

Тем временем власти Якутии сообщили, что стоимость моста может измениться из-за удорожания стройматериалов, но при этом, несмотря на текущую экономическую обстановку, не должно возникнуть дефицита материалов. Еще при проектировании объекта предполагалось, что количество импортных составляющих должно быть сведено к минимуму. «Те детали, которые в проект все-таки включены, могут быть поставлены из дружественных стран», – уверен глава Республики Айсен Николаев.

Фото: ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству Ленского моста»