 
Контракты

Реконструкцию моста через Петровку оценили в 384,9 млн

Реконструкцию моста через Петровку оценили в 384,9 млн

17 мая 2022, 17:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Приморском крае объявили торги на реконструкцию мостового перехода через реку Петровка, сообщает RosTender.info.

Дорожное сооружение отремонтируют на 69-ом километре автомобильной дороги» Артем – Находка – порт Восточный». Протяженность моста составляет 750 метров. Прием заявок на участие в торгах открыт до 25 мая, начальная цена государственного контракта – 384,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить мост, опоры, пролетные строения и лестничные сходы. На следующем этапе он устроит дорожную одежду, обочины, примыкания и сопряжения, займется укладкой железобетонных лотков. После установки сигнальных столбиков и металлического оцинкованного барьерного ограждения будет нанесена дорожная разметка краской со светоотражающими микростеклошариками.
Ожидается, что ремонтные работы завершатся к концу 2023 года. Контракт будет профинансирован из бюджета Приморского края.
 

Источник: Ростендер

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