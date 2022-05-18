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"Электромашина" модернизирует процесс электроизоляции изделий

Электромашина модернизирует процесс электроизоляции изделий

18 мая 2022, 10:48
Рубрика: Инновации
Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, НПО ЭЛЕКТРОМАШИНА, РОСТЕХ, УРАЛВАГОНЗАВОД
Отрасль: Электротехника 
Источник: Ростех

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НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» вводит в эксплуатацию новое оборудование для вакуумной пропитки, которое позволит усовершенствовать процесс электроизоляции изделий и сократить сроки их изготовления. Данная технология применяется для производства специальной продукции, а также продукции железнодорожного и гражданского назначения, в частности якорей и магнитопроводов. 

На уральском предприятии проводятся работы по вводу в эксплуатацию автоматической вакуум-нагнетательной установки для пропитки электротехнических изделий лаками и компаундами – пропиточными материалами для герметизации электрооборудования. На первом этапе этого процесса изделие вакуумируется, то есть из него полностью откачивается воздух, затем заполняется компаундом, после чего подается избыточное давление. Таким образом обеспечивается плотное заполнение всех полостей в изделии, образовывая монолит из ведущих частей, изоляции и компаунда. 

«Новую установку отличает высокий уровень автоматизации процесса, точность поддержания технологических параметров – давления, температуры, времени выдержки. Традиционно в сборочном производстве на предприятии применялись пропитки капельного или ручного способа нанесения. При этом на производство, к примеру, ста изоляционных прокладок требовалось несколько часов, а с применением нового оборудования этот процесс занимает в среднем около 40 минут, позволяя изготовить сразу большую партию таких заготовок», – прокомментировал главный технолог НПО «Электромашина» Алексей Арбеков

Установка для вакуумной пропитки не только полностью заменяет ручной труд, но и обеспечивает возможность работы с новыми материалами, что повышает качество самого процесса пропитки, а также позволяет применять несколько видов компаундов. Применение автоматической вакуум-нагнетательной установки сократит временные затраты технологического цикла изготовления изделий, снизит трудоемкость процесса, а также повысит качество пропитываемых изделий, так как компаунды, которые применяются в настоящее время, более термостойкие и обеспечивают лучшую электроизоляцию.

Источник: Ростех

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