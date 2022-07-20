АО «Мособлэнерго» отремонтировало 113,2 км линий электропередачи в Подмосковье в рамках подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов. Работы выполнены в соответствии с программой капитального ремонта по графикам, утвержденным в компании.

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона компания реализует с начала года. Однако большая часть работ проходит именно в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент отремонтировано в Подмосковье электрооборудование 175 трансформаторных и распределительных подстанций. Особое внимание уделено строительным частям подстанций – здания 118 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации. Работы проведены в рамках программы капитального ремонта.

Также выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент расчищено 72,8 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

В компании сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 65 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются более 300 бригад общей численностью 2019 человек.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности АО «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей АО «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2022-2023 годов.

Всего в 2022 году АО «Мособлэнерго» планирует провести ремонты 306,3 км ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 272 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 225 Га.