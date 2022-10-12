Гигафабрика по производству литий-ионных аккумуляторов, строительство которой в РФ начнется 14 октября, готова будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год. Об этом сообщил в среду генеральный директор компании РЭНЕРА (предприятие Росатома) Александр Камашев, выступая на Российской энергетической неделе.

"У нас сейчас мощность гигафабрики - 4 ГВт·ч. Это, если переводить на простые показатели, 50 тыс. электромобилей только в потребности годовой", - рассказал он. При этом Камашев отметил, что, по прогнозам, к 2030 году в России должно производиться порядка 220 тыс. электромобилей. "Мы, в свою очередь, готовы к тиражированию и понимаем, как это делать, успешно завершив первый проект к 2025 году. В это мы совершенно четко верим", - заявил гендиректор ООО "РЭНЕРА".

В пятницу, 14 октября, Росатом приступает к строительству в Калининградской области российского завода литий-ионных аккумуляторов мощностью около 4 ГВт·ч в год. В 2025 году на заводе начнется производство отечественных литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Гигафабрика обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.

Пятый юбилейный международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит с 12 по 14 октября на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве. Цель форума - демонстрация перспектив российского топливно энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В программу форума включены около 40 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, международные встречи, 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, конференция "Территория энергетического диалога" и ежегодная встреча платформы энергетических исследований БРИКС.