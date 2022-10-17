Правительство профинансирует закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолётов МС-21. Распоряжение о выделении на эти цели 15 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью федеральных средств будут заключены договоры и авансирована поставка оборудования на заводы Объединённой авиастроительной корпорации с 2022 по 2025 год.

«Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолёты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 октября.

МС-21 – семейство пассажирских самолётов нового поколения. Среднемагистральные лайнеры должны занять место в самом массовом сегменте авиарынка. В частности, разрабатываются самолёты МС-21-300 вместимостью от 160 до 211 мест и МС-21-200, где смогут разместиться от 130 до 176 пассажиров.