Это личный вклад каждого из нас
17 октября 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: АВИАСТРОЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Машиностроение
Источник: government.ru
Правительство профинансирует закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолётов МС-21. Распоряжение о выделении на эти цели 15 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
С помощью федеральных средств будут заключены договоры и авансирована поставка оборудования на заводы Объединённой авиастроительной корпорации с 2022 по 2025 год.
«Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолёты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 октября.
МС-21 – семейство пассажирских самолётов нового поколения. Среднемагистральные лайнеры должны занять место в самом массовом сегменте авиарынка. В частности, разрабатываются самолёты МС-21-300 вместимостью от 160 до 211 мест и МС-21-200, где смогут разместиться от 130 до 176 пассажиров.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter