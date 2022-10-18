На Верблюжьем нефтяном месторождении обустроят участки добычи

Верблюжье месторождение было открыто в начале 1990-х на левом берегу реки Ахтуба, в пределах Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Сегодня продолжается его изучение и опытно-промышленная эксплуатация на новом технологическом уровне. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на обустройство добывающих скважин и других объектов промысловой инфраструктуры.

«Запасы Верблюжьего месторождения относятся к категории трудноизвлекаемых из-за высокой вязкости нефти, поэтому в проекте его обустройства учтены специальные технологии повышения нефтеотдачи», – отметил Иван Попов, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

Площадка разработки месторождения находится в Харабалинском районе Астраханской области. Здесь планируется обустройство шести добывающих и одной нагнетательной скважин. Проектный объем добычи – 387,2 тонны в сутки. Проектируемая система транспорта продукции скважин включает в себя выкидные трубопроводы до сборных пунктов и газопровод сепарированного газа. Общая протяженность промысловых трубопроводов составит 4766,6 м. Сборные пункты для очистки и налива товарной нефти в автоцистерны также построят в ходе реализации проекта.



На участке обустройства месторождения также проложат автомобильные дороги общей длиной около 4192,9 м, разместят линии электроснабжения, автоматические системы управления технологическими процессами и иные необходимые объекты и коммуникации.



Застройщик – АО «Южная нефтяная компания».

Генеральный проектировщик – ООО «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».



Фото: Егор Алеев/ТАСС