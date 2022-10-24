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Правительство просубсидирует создание малых и средних центров разработки отечественной электроники

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Правительство профинансирует создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. В 2022–2023 годах на эти цели будет выделен 1 млрд рублей. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий. Они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки.

Решение позволит простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и в конечном счёте обеспечить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности.

Всего к 2030 году в России должно действовать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Работа будет вестись в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Источник: government.ru

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