В сентябре 2022 года в филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» были подведены итоги конкурса творческих работ «Просто о самом важном» в рамках реализации мероприятий концепции «Нулевого травматизма» и повышения уровня культуры производственной безопасности труда. Участники конкурса провели очное обсуждение проблемы электробезопасности со всеми сотрудниками своего подразделения, и по его результатам каждое подразделение создало коллективную письменную творческую работу о своей безопасной работе в энергокомпании и важности концепции «Нулевого травматизма» в виде рассказа, сказки, стихотворения, презентации, в понятной и доступной форме объясняющих работу в области нулевого травматизма.

В октябре в подразделения филиала поступили электронные и печатные версии сборника работ-победителей, а также самых креативных, ёмких, творческих работ, раскрывающих тему.

Всего на конкурс было заявлено 48 оригинальных работ из 37 подразделений филиала. Концепция «Нулевого травматизма» была представлена в презентациях, сказках, стихах и даже баснях, которые иллюстрировались фотографиями и рисунками, а коллектив одного из РЭС разработал тематическую настольную игру.