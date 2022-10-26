Режкабель отметил День работника кабельной промышленности

25 октября на территории Режевского кабельного завода состоялась торжественная линейка в честь профессионального праздника.

Открыл мероприятие генеральный директор завода. Он поздравил всех собравшихся с Днём работника кабельной промышленности, а также поблагодарил сотрудников за их плодотворную работу.

«Для многих из вас данная профессия стала судьбой и делом всей жизни. Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях. Они служат развитию завода, вносят большой вклад в наше общее будущее, дают пример преданности делу, долгу и целеустремлённости», — отметил Будылин Алексей Викторович.

На торжественной линейке состоялось ежегодное награждение «ударников производства», с последующим занесением их на Доску почёта. Помимо этого, был определён победитель фотоконкурса «Мир глазами кабельщика», который проводился на Режевском кабельном заводе уже второй год подряд. Победителем конкурса стала сотрудница отдела информационных технологий со своей замечательной работой «Идти к цели».

В этот день не обошлось и без сюрпризов. Сотрудников предприятия порадовало уникальное граффити, которое украсило одну из стен здания административно-хозяйственного корпуса предприятия. На нём изображён целеустремлённый кабельщик, смотрящий в будущее с гордо поднятой головой. Позади него изображены масштабные объекты, для строительства которых была задействована продукция Режкабеля — Космодром Восточный, Крымский мост и Байкало-Амурская магистраль.