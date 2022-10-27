Это личный вклад каждого из нас
27 октября 2022, 09:36
Рубрика: Персоны
Метки: ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ОАО "ВНИИКП"
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г. «О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 2017 г. № 1966 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Кабельные изделия» Председателем ТК 46 назначен генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Мещанов Виталий Геннадиевич (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г)
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter