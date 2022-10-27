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Председателем ТК 46 назначен генеральный директор ОАО "ВНИИКП" Мещанов Виталий Геннадиевич

Председателем ТК 46 назначен генеральный директор ОАО ВНИИКП Мещанов Виталий Геннадиевич

27 октября 2022, 09:36
Рубрика: Персоны
Метки: ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ОАО "ВНИИКП"

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Приказом Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г.  «О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии от 19 сентября 2017 г. № 1966 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Кабельные изделия» Председателем ТК 46 назначен генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Мещанов Виталий Геннадиевич (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г)

Источник: ОАО "ВНИИКП"

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