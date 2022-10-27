Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г. «О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 2017 г. № 1966 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Кабельные изделия» Председателем ТК 46 назначен генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Мещанов Виталий Геннадиевич ( Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2682 от 25 октября 2022г)