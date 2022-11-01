В деловую программу 13 Международного Форума по ветроэнергетике (РАВИФОРУМА’2022), который пройдет с 8 по 9 декабря на ВДНХ (г. Москва) вошли более десяти мероприятий, которые объединены девизом «Надо заниматься альтернативной энергетикой: и солнцем, и ветром, и энергией приливов». (В.В.Путин, «Российская экономическая неделя» 2022).

Обсуждение вопросов, включенных в программу, прошло на встрече Сергея Морозова, председателя Правления Российской Ассоциации ветроиндустрии и директора Ассоциации Игоря Брызгунова, которая состоялась 31 октября 2022 года.

В 2022 году мировой энергетический рынок изменился очень сильно, соответственно изменилась программа Форума и круг лиц, который соберется для обсуждения актуальных вопросов. Большая часть программы продиктована новыми вызовами, с которыми рынок ветроэнергетики столкнулся в последнее время.

В условиях ухода крупных технологических партнеров, для ветроэнергетики такими ключевыми игроками были Siemens Gamesa и Vestas, санкционных ограничений на импорт комплектующих и материалов российские промышленные предприятия разрабатывают собственные программы импортозамещения производства ветрогенераторов мультимегаваттного класса, их компонентов и композитных материалов с учетом полной технологической независимости от иностранных партнеров.

В деловую программу первого дня Форума вошли пленарные сессии: «Ветроэнергетика России: новые горизонты», «Свободные двусторонние договора», «Локализация производства ветрогенератора мультимегаваттного класса в РФ». Во второй день участники Форума обсудят вопросы проектирования и строительства ветропарков и логистику ветроэнергетики. В РАВИФОРУМЕ’2022 примут участие компании «Силовые машины», «Татнефть», «Новавинд», ОАО «Зарубежнефть», ПАО «Юнипро», ПАО «НЛМК», «Баррус. Проектная логистика» (Barrus Projects).

Мы приглашаем присоединиться к Форуму потенциальных производителей компонентов ВЭУ, поставщиков материалов для их производства, проектные, строительные, транспортные организации, компании, занимающиеся обслуживанием и сервисом ВЭС, банки и страховые компании.

Кроме пленарных заседаний для участников будет работать выставка производителей материалов и компонентов для ВЭУ и «День поставщика», серия двусторонних бизнес-переговоров.

Программа

К участию в форуме приглашены:

Павел Сниккарс , заместитель Министра энергетики Российской Федерации,

, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Михаил Иванов , заместитель Министра Промышленности и торговли Российской Федерации,

, заместитель Министра Промышленности и торговли Российской Федерации, Юрий Трутнев , заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО,

, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, Валерий Селезнев , первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике,

, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике, Олег Баркин, член Правления – заместитель Председателя Правления НП Совет Рынка и ряд других высокопоставленных государственных чиновников.

Организаторами РАВИФОРУМА’2022 является Российская Ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

Регистрация на Форум https://rawi.ru/forum/registration/

Ежегодный Международный Форум по ветроэнергетике РАВИФОРУМ’2022 пройдет 8-9 декабря 2022 г. в Москве на ВДНХ.

РАВИФОРУМ – востребованная дискуссионная площадка для специалистов отрасли. Ежегодно повестка деловой программы расширяется, Форум откликается на актуальные запросы отрасли. Для организаторов важно, что в непростые для российской экономики и общественной жизни времена на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, научных, общественных кругов и СМИ для конструктивного диалога и обмена мнениями по перспективам ветроэнергетики.

Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) – независимая некоммерческая организация создана в 2004 году. Среди членов Ассоциации ведущие глобальные производители ветрогенераторов, крупнейшие российские промышленные и энергомашиностроительные предприятия, производители компонентов для ветроэнергетических установок, глобальные инженерно-конструкторские, строительные, логистические компании и научно-исследовательские институты.