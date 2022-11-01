Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил девять новых опор на линии электропередачи 220 кВ «Южноуральская ГРЭС – Шагол-3». Проект повысил надежность схемы выдачи мощности электростанции в уральскую энергосистему.

На воздушной линии смонтированы стальные металлические решетчатые опоры, устойчивые к характерным для региона сильным ветровым нагрузкам. Новые конструкции на 10 м выше старых опор, что позволило увеличить габаритное расстояние от проводов до автомобильных и железнодорожных дорог. Это обеспечит безопасный проезд транспорта и эксплуатацию энерготранзита.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Южноуральская ГРЭС – Шагол-3» составляет 92,3 км. Объект участвует в выдаче мощности Южноуральской ГРЭС, которая входит в тройку крупнейших электростанций Челябинской области и снабжает электроэнергией города Южного Урала.