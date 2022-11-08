Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в 81 населенном пункте Одинцовского городского округа, где проживает порядка 62 тыс. жителей, завершил работы по повышению надежности электроснабжения потребителей.

На воздушных линиях (ВЛ) напряжением 0,4 кВ и 6 кВ специалисты заменили 27,3 км обычного «голого» провода на современный, гораздо более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения. Помимо этого, в ходе обновления электросетевой инфраструктуры было установлено 248 опор ЛЭП, заменено порядка 1,8 км кабельных линий напряжением 0,4 и 6-10 кВ, отремонтировано 168 трансформаторных подстанций. От древесной и кустарниковой растительности расчищено 128 га просек ЛЭП.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей Одинцовского городского округа в предстоящий осенне-зимний период 2022-2023 гг.