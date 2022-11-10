В Кызыле отремонтируют четыре километра Колхозной улицы

RusCable Insider 288 - Обновление Xinming
10 ноября 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Тыве к ноябрю 2024 года отремонтируют автомобильную дорогу по улице Колхозной в городе Кызыл, сообщает RosTender.info.
Протяженность участка реконструкции составляет 4,2 км. Предусмотрено две проезжие части и четыре полосы движения. Дорогу благоустроят дорожными знаками, водопропускные трубы также обновят.
Ремонтными работами займется победитель электронного аукциона. Департамент городского хозяйства города принимает заявки на участие до 17 ноября, начальная цена контракта – 648 млн рублей из республиканского бюджета.
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