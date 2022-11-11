Интернет-магазин "АвтоВелоМото"- техника для жизни

Для быстрого передвижения по городу в последнее десятилетие стал популярным электротранспорт. Малый вес, компактность, доступность и лёгкость маршрута делает электрические велосипеды и скутеры достойным конкурентом автомобилям и тем более общественному транспорту.

Белорусский интернет-магазин «АвтоВелоМото» предлагает большой ассортимент мототехники, электротранспорта и автотехники, а также деталей и аксессуаров к ним. Магазин является официальным дилером и партнеров фирм и компаний, изделиями которых торгует. На сайте https://fermer-asilak.by/ представлен перечень продукции, востребованной в жизни на природе, частных домах и для активного отдыха:

Мототехника

Агротехника

Электротранспорт

Водная техника

Прицепы и лафеты

Товары для огорода и дачи

Электро- и бензоинструмент и станки

Оборудование для складов

Авто аксессуары

Домашняя, детская мебель

Бытовая техника

Котлы и радиаторы

Спорттовары

Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, скутеры и снегоходы, а также запчасти к ним наполнят сердце каждого любителя быстрой езды богатством выбора. На определенные модели есть скидки. Каждый мотоцикл имеет свои преимущества.

Байк разработан для передвижения в городских условиях и для небольшого бездорожья. Независимость от пробок, возможность проехать в узких местах, парковка в маленьком уголке – достаточные преимущества в отличие от полноценных автомобилей. То же самое касается электротранспорта.

Электрические велосипеды, скутеры, самокаты и грузовые трициклы в перечне компании занимают большую нишу. Для самых маленьких предусмотрен детский электротранспорт. Квадроцикл российской фирмы Motoland создан для детей от 3 лет, и выдерживает вес до 60 кг.

Для дачников и агрохозяйств прекрасным подспорьем является небольшая техника:

Мотоблоки

Запчасти

Навесное к мотоблокам

Колеса и грунтозацепы

Культиваторы

Мини-тракторы

Навесное к мини-тракторам

Приобретя мотоблок, картофелесажалку и картофелекопалку, счастливый обладатель дачного участка забудет о тяжком труде. Копалки подходят для свеклы, репы, лека, моркови и других видов плотных овощей. Агротехника удобна и проста в работе.

Мини-трактор Shifeng SF-244С уверенно работает в поле, в коммунальных службах и на фермерских землях. Товар доставляется по всей Беларуси, самовывозом из шоу-рума в Гомеле. Компания выполняет гарантийный и послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание реализуемой продукции.

За 15 лет присутствия на рынке Беларуси, интернет-магазин «АвтоВелоМото» наладил прямые связи с производителями и заводами, поэтому цены в компании доступные и без накруток. У клиента есть возможность приобрести в магазине не только технику как для работы, так и для души.