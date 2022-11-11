Кабельный завод «Спецкабель» разработал новый судовой кабель, стойкий и к радиальному, и к продольному видам гидростатического давления воды. В конструкции полностью отсутствуют металлические элементы, что обеспечивает ей легкость и гибкость, – сообщает агентство городских новостей «Москва» .

Гидростатическое давление может привести к деформации конструктивных элементов судовых кабелей и, как следствие, оказать существенное влияние на изменение их электрических и оптических параметров. При этом радиальное давление воздействует перпендикулярно на оболочку кабеля, а продольное – перпендикулярно плоскости сечения кабеля. Ранее для обеспечения стойкости сразу к двум видам давления оптическое волокно помещали в металлическую трубку, заполненную герметиком. Такое решение увеличивало массу изделия, снижало его гибкость и имело сложную технологию монтажа соединителей.

В новой разработке предусмотрены два варианта герметизации – «мокрая» и «сухая», причем у каждого есть свои преимущества. По словам генерального директора предприятия «Спецкабель» Андрея Лобанова, первый тип герметизации уместен для забортной прокладки, то есть там, где кабель может длительное время находиться в воде, а второй вариант удобен, например, для прокладки между отсеками судна.

«Спецкабель» нашел способ обеспечения оптическим кабелям сразу двух видов герметичности благодаря модернизации линий и постоянному совершенствованию научной деятельности. На данный момент в рамках опытно-конструкторских работ изготовлены экспериментальные образцы, начаты необходимые испытания. После их завершения новыми кабелями смогут комплектоваться новейшие отечественные военно-морские суда. Технология армирования специальными соединителями сможет обеспечить высокое качество передаваемых сигналов, их объем и скорость», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Овчинский.

Кабельный завод «Спецкабель» ежегодно разрабатывает и выводит на рынок линейки новой продукции, которая отвечает современным запросам рынка, а многие разработки не имеют аналогов не только в России, но и в мире.