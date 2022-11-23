RusCable Insider 290 - Марпосад: крещение огнем
Фактор производительности Москабель. 75 лет ВНИИКП и новый сервис АЭК
23 ноября 2022, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Отделом качества проведены работы по освидетельствованию предприятия на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС), на основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что кабели, марок: КМПВ, КМПВЭ, КМПЭВ, КМПВЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ сечением от 0,5 до 2,5 мм², удовлетворяют требованиям РМРС. Заводом получены, следующие документы:
Каталог продукции https://podolskkabel.ru/p/catalog/0_17/
Кабели судовые и морские https://podolskkabel.ru/res/content/docs/f1510_download_0_file.pdf
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