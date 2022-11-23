Отделом качества проведены работы по освидетельствованию предприятия на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС), на основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что кабели, марок: КМПВ, КМПВЭ, КМПЭВ, КМПВЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ сечением от 0,5 до 2,5 мм², удовлетворяют требованиям РМРС. Заводом получены, следующие документы:

Свидетельство о соответствии системы контроля качества изготовителя № 22.44.01.06240.120 со сроком действия до 31.10.2027г. – данный документ позволяет осуществлять проверку и испытания кабельной продукции, без участия инспектора РМРС, что значительно снижает затраты на оформление поставочных сертификатов;

Свидетельство о типовом одобрении № 22.44.01.06238.120 со сроком действия до 31.10.2027г.

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