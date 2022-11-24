Торжественная церемония награждения победителей программы «Молодой ученый 4.0» состоялась 24 ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Победителями программы, реализуемой ассоциацией «Глобальная энергия» совместно с ПАО «Газпром», стали молодые специалисты в области математического моделирования, биоинженерии и химических процессов из Уфы, Краснодара и Томска.

В церемонии приняли участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв. В нынешнем году сотрудничество Ассоциации и СПбПУ вышло на новый уровень: стороны приступили к совместной работе по выпуску научного журнала «Глобальная энергия».

«Для нас большая честь проводить в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого мероприятия ассоциации «Глобальная энергия». Мы признательны за выбор Политехнического университета как одной из площадок для объявления результатов деятельности ассоциации и имен победителей программы «Молодой ученый 4.0». А самое главное, для представления талантливых специалистов, которые в будущем, научившись не только правильно вести научные исследования, но и правильно продвигать свои проекты, достигнут высот, соответствующих званию лауреата международной премии «Глобальная энергия». Новым этапом нашего сотрудничества станет издание журнала «Глобальная энергия», в котором будут публиковаться статьи молодых ученых и освещаться деятельность ассоциации», – отметил Андрей Рудской.

«Я хочу от всей души поздравить победителей проекта, моих коллег, газовиков. Без вас, без ваших идей, без вашей энергии движение вперёд невозможно. И это касается не только нефтегазовой отрасли. Это касается всех сфер общественной жизни. Вы – тот локомотив, который двигает прогресс вперед. Спасибо вам огромное! Горжусь вами, коллеги!», – подчеркнул Роман Сахартов.

«Несмотря на наличие идей и разработок в традиционной и возобновляемой энергетике, российские ученые сравнительно мало представлены в международных рецензируемых журналах. Программа «Молодой ученый 4.0» призвана восполнить этот пробел и помочь исследователям в продвижении собственных проектов, тем более что у науки нет национальных и политических границ», – заявил в ходе церемонии Сергей Брилёв.

Образовательная программа «Молодой ученый 4.0», созданная для поддержки молодых исследователей, стартовала в июле 2022 г. Участники были отобраны по итогам корпоративных программ «Газпрома».

Первый этап программы состоял из мастер-классов по развитию навыков публичных выступлений, а также лекций ведущих экспертов в области энергетики и международного научного сотрудничества. На втором этапе участники приступили к подготовке видеопрезентаций на основе собственных исследовательских проектов. Рабочая группа определила авторов лучших видеоматериалов.

В этом году из 33 высококвалифицированных участников программы «Молодой ученый 4.0» были выбраны трое победителей: начальник службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» Марс Закирьянов, ведущий инженер центральной химико-аналитической лаборатории филиала «Инженерно-технический центр» Станислав Калюжный и заместитель директора Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Томск» Никита Коньков.

Каждый из троих победителей получил наставника из числа ведущих специалистов отрасли, им также будет предоставлена возможность опубликовать совместную главу в очередном выпуске ежегодного доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет».

Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"