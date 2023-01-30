РусГидро публикует операционные результаты за 2022 год

Выработка электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро c учетом Богучанской ГЭС по итогам 2022 года составила 135,7 млрд кВт·ч, в том числе ГЭС и ГАЭС – 107,2 млрд кВт·ч.

Рост выработки электроэнергии в прошлом году продемонстрировала Богучанская ГЭС – 20,1 млрд кВт·ч, или +16,8%. Выработка ГЭС Волжско-Камского каскада также увеличилась на 5,7% – до 39,6 млрд кВт·ч, а станций РусГидро на Дальнем Востоке – на 2,9% до 50,1 млрд кВт·ч.

Выработка ТЭС Дальнего Востока увеличилась на 3,6% – до 28,1 млрд кВт·ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 29,3 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний – 46,6 млрд кВт·ч, что сопоставимо с показателями прошлого года.

В целом 2022 год характеризуется малой водностью. Приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири был ниже нормы. Так, приток в Саяно-Шушенское водохранилище в III квартале был наименьшим за весь период наблюдений. Маловодье в бассейне Енисея и, как следствие, сниженные относительно нормы запасы гидроресурсов в Саяно-Шушенском водохранилище, компенсировались высокими запасами воды в водохранилищах Ангарского каскада.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первом квартале 2023 года на Волжско-Камском каскаде, Северном Кавказе и в Сибири приток воды ожидается близким к норме, на Дальнем Востоке приток воды в Зейское водохранилище ожидается выше нормы, в Колымское водохранилище – на уровне нормы.