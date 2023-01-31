В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. От Минэкомномразвития России в мероприятии принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

С 1 января 2023 года Россия в течение года председательствует в органах ЕАЭС – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 декабря 2022 года создан организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году, в задачи которого входит подготовка и координация мероприятий, связанных с российским председательством.

В его состав вошли представители профильных органов государственной власти, Евразийской экономической комиссии, деловых объединений и ассоциаций. Председателем комитета назначен заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук, заместителями Председателя - заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, советник Президента России Антон Кобяков.

«В современных условиях сотрудничество в рамках Союза является одним из важнейших направлений нашей внешней политики, - подчеркнул Алексей Оверчук, открывая заседание. - От доброго и партнерского отношения с ближайшими соседями зависит возможность стабильно выстраивать и внутреннюю повестку. Наше видение приоритетов Союза отражено в обращении Президента России Владимира Путина к главам государств-членов Евразийского экономического союза. Это технологический и финансовый суверенитет, продовольственная и энергетическая безопасность, промышленная кооперация и гуманитарная повестка. Планомерная совместная работа по этим направлениям будет способствовать превращению ЕАЭС в один из центров нового многополярного мира».

Заместитель председателя Правительства подчеркнул, что предстоит не только реализовать планы интеграционного строительства до 2025 года, которые «погружены» в стратегические документы Союза, но и вместе с другими участниками ЕАЭС сформировать инициативы с горизонтом до 2030 и 2045 года.

Программа мероприятий российского председательства включает в себя рассмотрение первоочередных вопросов взаимодействия и интеграции в рамках ЕАЭС по линии министерств и ведомств, организаций, а также встреч на уровне глав государств и правительств.

Ключевыми событиями станут заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Союза и заседание Евразийского межправительственного совета, участие в котором примут главы правительств стран Евразийского экономического союза.

«Всего программой председательства России в ЕАЭС запланировано проведение 77 мероприятий, посвященных различным аспектам развития сотрудничества государств в рамках объединения. События председательства будут способствовать всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспособности экономик стран-членов Союза, а также созданию условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Гармонизация политик государств, создание единых информационных систем, кооперация в инвестиционной сфере и развитие молодежных обменов являются ключевыми направлениями для работы в рамках нашего председательства», - подчеркнул в своем выступлении советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Участники заседания рассмотрели организационные вопросы и определили ключевые параметры работы по подготовке и проведению мероприятий в рамках российского председательства.

«В ходе работы тематических форумов, сессий и семинаров, запланированных в рамках программы председательства России органах ЕАЭС, важно выходить на конкретные управленческие решения, определять ожидаемые результаты для каждого мероприятия. Ими должны стать согласование или подготовка документов, сближение «переговорных» позиций по чувствительным трекам, поддержка инициатив, уже рассматриваемых на площадке ЕЭК, которые отвечают нашим интересам», - прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

В числе ключевых целей и задач, которые России необходимо решить в этом году, замглавы российского ведомства назвал 12 основных направлений и 61 задачу, за исполнение которых отвечают профильные ведомства органов исполнительной власти.

Среди них - цифровая интеграция ЕАЭС и согласованные подходы к внедрению новых цифровых решений в странах евразийской «пятёрки», обеспечение технологической независимости Союза и ускоренное развитие кооперационных цепочек, запуск механизма финансирования кооперационных проектов из бюджета ЕАЭС, подписание документов «второго уровня» по формированию общих энергетических рынков ЕАЭС – газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, согласованное развитие транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток», а также подготовка новых документов долгосрочного планирования ЕАЭС с основными векторами интеграционного взаимодействия до 2030 и 2045 годов в условиях текущих и потенциальных вызовов.