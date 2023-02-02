Правительственная комиссия по региональному развитию рассмотрела и утвердила региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной финансовой поддержкой. Средства будут направлены в Брянскую, Орловскую, Вологодскую, Саратовскую, Кировскую, Тюменскую, Мурманскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Новгородскую, Челябинскую, Воронежскую, Пензенскую, Оренбургскую области, а также Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Республику Хакасия, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Ставропольский край.

«Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле Правительства. Поэтому в региональных программах модернизации систем коммунальной инфраструктуры акцент сделан на обновлении линейных объектов. Только сегодня мы утвердили 21 проект программ с объёмом федерального финансирования более 26 млрд рублей, в рамках которых в ближайшие два года в субъектах будет построено или реконструировано более 3,2 тыс. км сетей, а также 40 объектов производственного назначения. Таким образом мы планируем улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 673 тысяч граждан», – заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Он также добавил, что всего правкомиссия одобрила 38 проектов региональных программ с общим объёмом финансирования из федерального бюджета более 46 млрд рублей.

При этом вице-премьер обратил внимание глав ряда субъектов на необходимость ускорить утверждение региональных стратегий и программ модернизации ЖКХ. «Особый упор в стратегиях должен быть на развитии ЖКХ с учётом того, что наша задача – сформировать комплексную программу модернизации ЖКХ до 2030 года», – сказал он. Помимо этого, Марат Хуснуллин указал Минстрою и Фонду развития территорий на недопустимость удорожания проектов и поручил совместно с Минпромторгом, ФАС контролировать ценовую политику заводов – производителей труб и другой продукции, задействованных в реализации этой программы.

В ходе заседания глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал об итогах реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2022 году.

«В прошлом году в ФАИП участвовали 53 главных распорядителя бюджетных средств в рамках 39 госпрограмм и 13 нацпроектов. Бюджетные средства были адресно распределены на реализацию 1204 объектов. По предварительным данным, кассовое исполнение составило 96,2%, это на 10% больше, чем в 2021 году, – сказал он. – Такие результаты были достигнуты в том числе благодаря механизму оперативного перераспределения бюджетных средств – высвобождаемые средства направлялись на объекты капстроительства, где они необходимы в текущем финансовом году. Эта возможность позволила ускорить сроки ввода объектов и повысить качество жизни в населённых пунктах нашей страны».

По итогам доклада Марат Хуснуллин отметил хорошую работу по выполнению ФАИП в 2022 году, несмотря на сложную экономическую и финансовую ситуацию, отметил рекордное кассовое освоение и обратил внимание на необходимость и в дальнейшем выдерживать сроки разработки ПСД и контрактации.

Помимо этого, Заместитель Председателя Правительства акцентировал внимание участников совещания на вопросе завершения всех объектов капитального строительства в рамках утверждённой «дорожной карты». Он заявил, что главам регионов необходимо держать этот вопрос на личном контроле и совместно с Минстроем провести анализ незавершённого строительства в регионах – как федеральной, так и региональной собственности, после чего должны быть приняты соответствующие решения.