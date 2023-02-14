Две резервные дизель-генераторные установки установлены на штатное место в зданиях резервных дизельных электростанций первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2. Это первое выполненное государственное задание на площадке сооружения в текущем году.



Резервные дизель-генераторы будут обеспечивать питание оборудования и систем АЭС в случае отсутствия внешних и внутренних источников электроснабжения. Установки предназначены для использования в системе аварийного электроснабжения и обеспечивают работу основных потребителей систем безопасности – насосного оборудования систем ввода бора, расхолаживания первого контура и бассейна выдержки топлива, технической воды ответственных потребителей, аварийного расхолаживания парогенераторов, отдельных систем вентиляции.

«На протяжении всего срока эксплуатации дизель-генераторные установки находятся в режиме «ожидания», с поддержанием постоянной готовности к автоматическому пуску и приему нагрузки при поступлении сигнала. В случае нештатной ситуации (потери внешних и внутренних источников электроснабжения) пуск установки с полным приемом нагрузки происходит автоматически не более чем через 15 секунд после поступления сигнала от управляющих систем безопасности. Также существует возможность дистанционного запуска дизель-генераторов с блочного и резервного пультов управления реактором в случае несрабатывания автоматики, а также при проведении регламентных опробований оборудования», – отметил особенности работы оборудования первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

«Работы по установке выполняли специалисты АО «Энергоспецмонтаж». Теперь нам предстоит заняться работами по обвязке дизель-генераторов, электромонтажными и пусконаладочными работами для подготовки данного оборудования к участию в этапе горячей и холодной обкатки реакторной установки», – прокомментировал выполненные работы вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Выполнение данного события еще на шаг приближает этап физического пуска энергоблока Курской АЭС-2. Сооружение станции замещения имеет стратегическое значение для атомной отрасли России. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом увеличения доли атомной генерации, она будет только расти.



Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.