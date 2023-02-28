Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» провела в Москве презентацию АтомРеверса – собственного цифрового сервиса, который объединяет инженерные решения для воспроизведения и оптимизации оборудования и его компонентов. Продукт предназначен для широкого круга российских промышленных предприятий из различных отраслей, эксплуатирующих сложную импортную технику и столкнувшихся с трудностями в ее обновлении, ремонте и обслуживании.

АтомРеверс – это эволюция классического реверс-инжиниринга, который дополняется возможностями цифрового расчетного моделирования, аддитивных технологий и при необходимости – предиктивной аналитикой на базе цифровой платформы АтомМайнд. Такой подход позволяет в сжатые сроки обеспечивать необходимые потребности предприятий в компонентах и агрегатах, а также проводить мониторинг технического состояния оборудования и отдельных узлов. При этом появляется возможность предсказывать время выхода техники из строя и своевременно планировать сервис и комплексный ремонт во избежание простоев и убытков.

«Созданный в «ТВЭЛ» АтомРеверс позволяет быстро и качественно воспроизводить существующие технологии и решения, модернизировать их и создавать новые. Наша экспертиза основывается на высоких требованиях и нормативах атомной отрасли к безопасности и качеству продукции, глубоком понимании реверс-инжиниринга, а также на реальном опыте создания цифровых моделей и расчетных методик в сочетании с материаловедческой экспертизой и анализом различных технологических процессов», – отметил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

Обладая мощной производственной базой в машиностроении, приборостроении и металлургии, глубокими научными компетенциями в материаловедении, а также собственной экспертизой в цифровом инжиниринге, Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» предлагает услуги обратного инжиниринга полного цикла: от изучения объекта копирования до предсказания его поведения при различных условиях:

копирование конструкции изделия;

создание цифрового двойника;

усовершенствование или оптимизация конструкции;

изготовление модернизированного изделия;

разработка и внедрение предиктивной аналитики.

Таким образом, объединяя классический реверс-инжиниринг с возможностями цифровых НИОКРов, АтомРеверс позволяет производить усовершенствованные версии изделий и решать актуальные производственные задачи в области национального технологического суверенитета.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.