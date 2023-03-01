Приглашаем вас посетить наш стенд А611 на

21-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции,

оборудования и материалов для ее производства Cabex 2023.

Даты: 14-16 марта 2023 года

Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

На выставке мы продемонстрируем кабельно-проводниковую продукцию собственного производства, ответим на все вопросы и просто будем рады встрече за чашечкой кофе !

Промокод для бесплатного посещения: expertcable23

Регистрация на сайте организатора: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Будем рады видеть Вас на стенде нашей компании с 14 по 16 марта в ЦВК «Экспоцентр».