Приглашаем вас посетить наш стенд А611 на
21-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции,
оборудования и материалов для ее производства Cabex 2023.
Даты: 14-16 марта 2023 года
Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.
На выставке мы продемонстрируем кабельно-проводниковую продукцию собственного производства, ответим на все вопросы и просто будем рады встрече за чашечкой кофе !
Промокод для бесплатного посещения: expertcable23
Регистрация на сайте организатора: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
Будем рады видеть Вас на стенде нашей компании с 14 по 16 марта в ЦВК «Экспоцентр».
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