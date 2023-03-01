Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский открыл годовую профессиональную Коллегию, посвященную подведению итогов деятельности энергокомпании за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023 год.

Мероприятие собрало в Калуге 136 человек: руководителей исполнительного аппарата и 20-ти филиалов Общества, начальников районов электрических сетей, а также директоров корпоративных учебных центров. К работе Коллегии онлайн присоединились 18 200 человек.

В своем выступлении генеральный директор подчеркнул, что, были достигнуты все целевые показатели, заданные на 2022 год, и поблагодарил коллектив за работу.

Глава энергокомпаний отметил, что 2023-й объявлен «Годом молодого специалиста», и дал старт корпоративному конкурсу «Молодые лидеры». Победители получат гарантию трудоустройства на целевую руководящую должность и грант на обучение в размере пятисот тысяч рублей.

Игорь Маковский запустил ряд социальных инициатив, направленных на поддержку работников Обществ.

Во-первых, 50 000 рублей получат молодые сотрудники, впервые трудоустраивающиеся после учебных заведений по профильным специальностям.

Во-вторых, дополнительный оплачиваемый отпуск получат работники с тремя и более детьми. Дополнительные дни отпуска начисляются по количеству детей.

В-третьих, будет создан фонд для поддержки и помощи работникам-участникам СВО и специального инфраструктурного проекта, а также членам их семей.