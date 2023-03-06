Использование постоянного тока для устойчивого и экологически безопасного развития промышленности является одной из основных современных тенденций. Но до сих пор технология постоянного тока в Германии развивалась, главным образом, только в исследовательских проектах, предназначенных для промышленного использования. Ещё только предстоит совершить большой прорыв в этой области.

Альянс компаний, исследовательских институтов и компании Zwei GmbH, которая занимается разработкой и строительством проектов любой сложности, сейчас придаёт технологии постоянного тока новый динамический поворот.

Новый альянс называется “Open Direct Current Alliance“(ODCA) и был официально учреждён в ноябре во Франкфурте-на-Майне. Компания Lapp GmbH, мировой лидер рынка интегрированных решений в области кабелей и арматуры, также является одним из членов-учредителей.

Альянс ODCA является международным и практическим продолжением немецких исследовательских проектов DC-Industry and DC-Industry2 DC, в которых с 2016 года участвуют более чем 40 партнёров из промышленных и научно-исследовательских организаций, работающих над внедрением энергетического перехода в промышленном производстве. Кроме того, существует тесное сотрудничество с фондом Current/OS.

Эксперты полагают, что последовательное использование постоянного тока в промышленности не только облегчает интеграцию возобновляемых источников энергии, но также может обеспечить сокращение потерь при преобразовании между переменным и постоянным током на двузначную величину в процентах, в зависимости от применения. Кроме того, использование постоянного тока также приводит к экономии материалов и, следовательно, повышению эффективности использования ресурсов. В результате, постоянный ток будет играть ключевую роль в промышленном энергоснабжении в будущем.

Новый альянс ODCA собирается и дальше продвигать тему постоянного тока и обращает основное внимание на следующие шесть основных вопросов:

Создание международной экосистемы на основе постоянного тока и внедрение технологии постоянного тока во многие области применения.

Тесное сотрудничество между потребителями, проектировщиками, производителями, поставщиками, исследовательскими организациями, органами стандартизации и различными объединениями.

Международное распространение знаний и решений по электрическим сетям постоянного тока.

Защита инвестиций посредством разработки и внедрения инновационной и устойчивой и экологически безопасной системы постоянного тока.

Платформа для разработки дальнейших исследовательских проектов.

Информирование и убеждение политиков и общества в возможностях и преимуществах использования постоянного тока на пути к ресурсосберегающему и CO2-нейтральному миру.

Компания Lapp уже является первопроходцем в разработке кабелей и проводов для низковольтных сетей постоянного тока, используемых в промышленности. Компания первой в мире представила свой ассортимент кабелей постоянного тока. Он включает кабели типа Oelflex DC 100 с новой цветовой маркировкой жил в соответствии со стандартом DIN EN 60445 (VDE 0197) для кабелей постоянного тока, который был обновлён в 2018 году. Другие кабели типа Oelflex DC Servo 700 предназначены для стационарных областей применения, и кабели типа Oelflex DC Chain 800 с изоляцией из термопластичного полимера предназначены для движущихся применений.

Первый кабель постоянного тока типа ÖLFLEX® DC ROBOT 900 с изоляцией жил из термопластичного полимера и оболочкой из полиуретана, а также безгалогенный, не распространяющий горение одножильный кабель типа ÖLFLEX® DC ESS SC предназначен для приложений постоянного тока до 1,5 кВ для использования в системах хранения энергии (ESS).

На международной выставке SPS (Smart Production Solutions) в Нюрнберге компания Lapp, например, представила кабель постоянного тока Oelflex DC Grid 100 для подключения зданий и промышленных предприятий. Этот кабель пригоден для использования в энергосберегающих сетях постоянного тока в низковольтном диапазоне и, кроме энергоснабжения зданий, может также использоваться, например, для питания систем управления. Гибкий, предназначенный для подземной прокладки кабель постоянного тока с цветовой маркировкой в соответствии со стандартом EN 60445 отличается удобством в прокладке и монтаже благодаря гибкой многопроволочной конструкции. Он может использоваться в сухих, влажных и сырых средах и выдерживает высокие механические нагрузки. Этот кабель может быть проложен либо непосредственно в земле, либо открытым способом в кабельных желобах.