14 кабельных заводов уже загрузили свои каталоги в единый верифицированный каталог кабельной промышленности, который будет интегрирован в ГИСП. Это большой IT-проект, который реализует Ассоциация "Электрокабель", чтобы навести порядок на рынке и сформировать по сути единую базу и стандарт данных для кабельной отрасли. Как идет создание кабельного каталога Ассоциации "Электрокабель" рассказал Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации "Электрокабель" в рамках презентации на 81-м Общем собрании.

На сегодняшний день проект Каталога кабельной продукции уже объединил множество предприятий. В базе данных находится более 365 тысяч записей от 14 разных кабельных заводов, из которых верифицировано более 357 тысяч. Каждая карточка тщательно проверяется в соответствии с единым форматом представления. Сейчас каталог включает в себя 8 разделов с внутренними поисковыми блоками.

Дизайн каталога находится в разработке, а сайт работает в тестовом режиме. Презентация полностью готового к использованию продукта состоится на Cabex.