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  • Как идет создание кабельного каталога Ассоциации "Электрокабель"? Маркетплейс или стандарт данных для кабельной индустрии?

Как идет создание кабельного каталога Ассоциации "Электрокабель"? Маркетплейс или стандарт данных для кабельной индустрии?

7 марта 2023, 13:03 438 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация "Электрокабель"
Авторы и источники / Правообладателям

14 кабельных заводов уже загрузили свои каталоги в единый верифицированный каталог кабельной промышленности, который будет интегрирован в ГИСП. Это большой IT-проект, который реализует Ассоциация "Электрокабель", чтобы навести порядок на рынке и сформировать по сути единую базу и стандарт данных для кабельной отрасли. Как идет создание кабельного каталога Ассоциации "Электрокабель" рассказал Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации "Электрокабель" в рамках презентации на 81-м Общем собрании.

На сегодняшний день проект Каталога кабельной продукции уже объединил множество предприятий. В базе данных находится более 365 тысяч записей от 14 разных кабельных заводов, из которых верифицировано более 357 тысяч. Каждая карточка тщательно проверяется в соответствии с единым форматом представления. Сейчас каталог включает в себя 8 разделов с внутренними поисковыми блоками.

Дизайн каталога находится в разработке, а сайт работает в тестовом режиме. Презентация полностью готового к использованию продукта состоится на Cabex.

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Метки: АЭК, КАУКИАЙНЕН, ГИСП, КАТАЛОГ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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