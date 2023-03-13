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13 марта 2023, 17:15 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: "РЖД-Партнер"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Работы идут в рамках II этапа программы развития Восточного полигона.

Вторые пути должны быть построены на перегонах Блокпост 9 км – Кумтэ, Селихин – Эльдиган, Тудур – Пони, Гурское – Почепта, Кенай – Удоми, Удоми – Оунэ, Дакка – Датта, Кенада – Джигдаси, Джигдаси – Кото, Тулучи – Акур, Разъезд 323 км – Людю, Тумнин – Дайчи, Хуту – Имбо, Усть-Орочи – Чепсары, Ландыши – Дюанка, Дюанка – Токи.

Кроме того, планируется возвести двухпутную вставку на перегоне Дайчи – Хуту с примыканием к разъезду Дайчи и реконструировать участок Оунэ – Высокогорная в целях будущей электрификации линии Комсомольск-Сортировочный – Ванино.

Добавим, 6 марта 2023 года на заседании Совета потребителей РЖД одобрен перечень первоочередных объектов проекта развития Восточного полигона, планируемых к вводу во временную эксплуатацию в этом году и влияющих на достижение показателя суммарной провозной способности участков БАМа и Транссиба в 173 млн т. Всего к реализации определено 83 объекта.

Павел Белов

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство 

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