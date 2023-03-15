В рамках реализации инвестиционной программы энергетики филиала ПАО «Россети-Волга» – «Чувашэнерго» продолжают масштабную реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ «Светлая».

Запланирована замена двух силовых трансформаторов, что позволит увеличить мощность питающего центра на 40% – с 20 до 32 МВА - и создаст запас мощности для подключения к сетям компании новых потребителей.

На текущий момент установлен 1 новый силовой трансформатор, заменены выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и аппаратура релейных отсеков в существующих ячейках ЗРУ 10 кВ, смонтировано современное оборудование, проложены новые силовые и контрольные кабели.

Подстанция 110 кВ «Светлая» обеспечивает электроснабжение жилых кварталов, крупных производственных предприятий Новоюжного района города Чебоксары, в числе которых Чебоксарское троллейбусное управление и международный аэропорт города Чебоксары.

Все необходимое для обновления подстанции оборудование выпускается российскими производителями, в том числе чувашскими предприятиями.

На период реконструкции подстанции надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей обеспечивает передвижная мобильная модульная трансформаторная подстанция 110 кВ. Работы по реконструкции ПС «Светлая» планируется завершить к концу текущего года. В обновление подстанции будет инвестировано порядка 273 млн рублей.