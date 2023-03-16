Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» приступили к ремонту распределительной сети в рамках реализации ремонтной программы 2023 года. Энергетики выполнят ремонт 34 комплектных трансформаторных подстанций и 73 воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ протяженностью 65 км.

С начала ремонтной кампании специалисты отремонтировали три объекта в станицах Упорная, Каладжинская и Новоалексеевская Лабинского и Курганинского районов. Ведутся технические мероприятия на 13 энергообъектах.

Всего в ходе выполнения плана ремонтов энергетики заменят порядка 260 опор, свыше 850 изоляторов, более 40 км неизолированного провода. В целях предупреждения электротравматизма на объектах будут обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности. Особое внимание специалисты уделят расчистке трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ) – от деревьев и кустарников будет расчищено порядка 57 га в охранных зонах ВЛ.

Один из важных критериев в работе энергетиков – обеспечение электробезопасности потребителей. Для этого в текущем году энергетики Лабинских электрических сетей заменят свыше 1,1 тыс. ответвлений к частным домовладениям с использованием безопасного самонесущего изолированного провода.