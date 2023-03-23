Режевской кабельный завод в гуще событий

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23 марта 2023, 14:15 259 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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С 13 по 16 марта 2023 г. состоялся семинар по теме «Оборудование для производства кабелей и проводов», организованный НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.». 

В рамках мероприятия представители Режевского кабельного завода прошли повышение квалификации, прослушав курс тематических лекций, а также посетили ООО «ЭЛКАТ» — предприятие по производству медной катанки и проволоки. Завершением программы стало участие в деловой программе Cabex-2023, а именно в международной научно-технической конференции «Кабельная промышленность — Наука. Техника. Производство». 

Данные мероприятия позволяют определить перспективные направления деятельности и тенденции развития кабельного рынка. А также, получить важную информацию для освоения новых технологий, внедряемых на предприятии.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
7.23

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