Режевской кабельный завод в гуще событий

С 13 по 16 марта 2023 г. состоялся семинар по теме «Оборудование для производства кабелей и проводов», организованный НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.».

В рамках мероприятия представители Режевского кабельного завода прошли повышение квалификации, прослушав курс тематических лекций, а также посетили ООО «ЭЛКАТ» — предприятие по производству медной катанки и проволоки. Завершением программы стало участие в деловой программе Cabex-2023, а именно в международной научно-технической конференции «Кабельная промышленность — Наука. Техника. Производство».

Данные мероприятия позволяют определить перспективные направления деятельности и тенденции развития кабельного рынка. А также, получить важную информацию для освоения новых технологий, внедряемых на предприятии.