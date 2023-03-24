10 марта Республику Мордовия с рабочим визитом посетил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
В рамках поездки он побывал на нескольких ведущих промышленных объектах Мордовии, а также на большой выставке в Технопарке, на которой была представлена продукция ведущих предприятий Республики.
От ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на выставке присутствовал генеральный директор предприятия Юрий Бадьин. Он подробно рассказал первому заместителю министра о перспективах дальнейшего развития нашего завода, инновационной и импортозамещающей продукции, а также познакомил Василия Осьмакова с другими предприятиями, входящими в кабельный кластер ГК «ОПТИКЭНЕРГО».
Подводя итоги знакомства с республиканскими предприятиями, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ высоко оценил промышленный потенциал Мордовии.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter