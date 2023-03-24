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Республику Мордовия посетил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

24 марта 2023, 09:48 156 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

10 марта Республику Мордовия с рабочим визитом посетил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

В рамках поездки он побывал на нескольких ведущих промышленных объектах Мордовии, а также на большой выставке в Технопарке, на которой была представлена продукция ведущих предприятий Республики.

От ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на выставке присутствовал генеральный директор предприятия Юрий Бадьин. Он подробно рассказал первому заместителю министра о перспективах дальнейшего развития нашего завода, инновационной и импортозамещающей продукции, а также познакомил Василия Осьмакова с другими предприятиями, входящими в кабельный кластер ГК «ОПТИКЭНЕРГО».

Подводя итоги знакомства с республиканскими предприятиями, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ высоко оценил промышленный потенциал Мордовии.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ОПТИКЭНЕРГО, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
6.99

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