Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. В своём докладе он подвёл итоги работы отрасли ТЭК в 2022 году в условиях санкционного давления, поблагодарил органы власти и компании за достигнутый результат и обозначил цели развития на 2023 год, а также среднесрочную перспективу в новых экономических условиях.

По словам вице-премьера, в 2022 году российский ТЭК столкнулся с беспрецедентным внешним давлением со стороны недружественных стран. «Топливно-энергетический комплекс столкнулся с самыми ожесточёнными санкциями. Раз в месяц мы получали очередной пакет с теми или иными ограничениями на работу отрасли. Это касалось эмбарго на поставки нефти и угля, установления потолков цен на нефть, нефтепродукты и газ, взрывов на газопроводной инфраструктуре “Северных потоков”, построенной совместно с нашими европейскими коллегами и обеспечивающей стабильные поставки газа в Европу. Был запрещён экспорт в Россию продукции, оборудования и технологий. Но, несмотря на все эти вызовы, топливно-энергетический комплекс в прошлом году отработал хорошо и показал свою устойчивость», – отметил Александр Новак. Он подчеркнул особую роль работы в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, так как эмбарго и ценовые ограничения против российской нефти и нефтепродуктов привели к рискам для мировой энергобезопасности.

России удалось перестроить сложившиеся за десятилетия логистические цепочки поставок своих энергоносителей на рынки дружественных стран. По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию увеличились в 22 раза, выросли также поставки в Китайскую Народную Республику и на другие рынки. Доходы от нефтегазовой отрасли сегодня составляют 42% бюджета страны.

При этом внутренний рынок был надёжно обеспечен необходимыми энергоресурсами. Цены на бензин по итогам 2022 года фактически остались неизменными, а рост цен на дизель был ниже инфляции. Вице-премьер поручил вести мониторинг внутренних цен на топливо в 2023 году.

Александр Новак отметил, что поставленные Президентом и премьер-министром задачи решались оперативно совместными усилиями при участии руководства и команды Минэнерго, других федеральных и региональных органов власти, а также Госдумы и Совета Федерации.

Среди ключевых задач на 2023 год и среднесрочную перспективу Заместитель Председателя Правительства назвал ускорение переориентации экспортных потоков энергоресурсов и развитие торговли с дружественными государствами, включая Китай, Индию, Иран, страны ЕАЭС и т.д. Предстоит продолжить работу над формированием танкерного флота, расширением трубопроводных мощностей, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования, а также переходом на торговлю в национальных валютах с дружественными странами.

«Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надёжно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки», – сказал он.

Россия продолжит расширять сотрудничество с Китаем, включая создание совместных проектов по производству оборудования ТЭК, обеспечение роста поставок СПГ, реализацию новых перспективных проектов.

Важным шагом вице-премьер назвал импортозамещение и укрепление технологического суверенитета России в области производства электроэнергетического и шахтного оборудования, а также производства СПГ, которое должно вырасти к 2030 году до уровня не менее 100 млн т в год. Он отметил, что Президент сделал задачу догазификации в стране бессрочной, обозначив необходимость проведения газа не только в жилые дома, но и в больницы, школы, садики.

Также предстоит интеграция всех систем ТЭК новых регионов в российскую модель: стоит задача, поставленная Президентом, в течение восьми лет вывести качество жизни в этих регионах на тот же уровень, что и в близлежащих регионах России.