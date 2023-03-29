Минпротморг РФ распространит механизм промышленной ипотеки на строительство, модернизацию и ремонт производственный площадей в апреле 2023 года. Об этом сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики министерства Леонид Данилов на онлайн-конференции "Региональный бизнес-ландшафт: фокус на промышленные инвестиции".

"У нас буквально в апреле этого года <…> вступает в силу новая редакция, где также кредит может быть использован на цели строительства, реконструкции и модернизации производственных площадей. Мы все-таки запускали (промипотеку - прим. ТАСС) на приобретение готовых площадей, чтобы максимально быстро предприятия могли эти площади купить и ввести в оборот. Но также все-таки по итогам нескольких месяцев пилотирования видим, что большой запрос идет именно на строительство, реконструкцию, модернизацию", - сказал он.

В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить промышленную ипотеку на проекты строительства и модернизации недвижимости, нужной для производства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, заявил, что объем субсидий по программе промышленной ипотеки в 2023 году и в следующие два года оценивается в 300 млн рублей. Кроме того, подготовлено решение о дополнительном финансировании в 1 млрд рублей в ближайшее время. Мишустин также отмечал, что механизм будет распространен на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений.

Премьер-министр утвердил параметры программы промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. Она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства.