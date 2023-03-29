Разводящие газовые сети к домам более чем 500 семей планируют построить в четырех населенных пунктах Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник глава республики Рашид Темрезов.

"В 2023 году в населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию 25,3 км разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урупского района - Курджиново, в высокогорных поселках Азиатский, Псемён, Ершов, Ражкао, Дамхурц, Загедан, Предгорное, Подскальное общей протяженностью 66 км, что обеспечит техническую возможность для подключения 2 705 домовладений и квартир, а также шести котельных", - написал он.

Темрезов обратил внимание, что одной из важнейших задач на ближайшие годы является строительство магистрального газопровода протяженностью 85 км в Учкуланском ущелье. Ведется проектирование газопровода до Джамагатского ущелья, который будет построен в 2024 году. К тому же, будут построены распределительные сети в Верхней Теберде, городе-курорте Теберде, что позволит начать в этих населенных пунктах работу по социальной догазификации.

По программе социальной догазификации в республике принято 3 610 заявок. Созданы технические условия для газификации еще 3 434 домов. На сегодняшний день подключены 1 543 домовладения - только с начала года подключено 250 домов, еще 750 будут подключены до конца текущего года. "При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и, благодаря поддержке из бюджета республики, газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению", - добавил глава КЧР.

Ранее генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в ходе совещания об итогах совместной деятельности правительства КЧР и компании на территории региона сообщил, что на Программу развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2025 гг. предусмотрено почти 7 млрд рублей.

Она включает реконструкцию двух газораспределительных станций и техническое перевооружение еще четырех ГРС. Будет построено еще 372 км газораспределительных сетей, будут газифицированы 25 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность для газификации еще 8 тыс. домовладений. Уровень газификации КЧР составляет 83%. Ожидается, что благодаря программе будет достигнута полная техническая возможность газификации всего региона.