Аграрная отрасль - одна из ключевых для экономики Северного Кавказа. Местные производители обеспечивают рабочие места и продовольственную безопасность. Всем им необходимо доступное и стабильное энергоснабжение. «Россети Северный Кавказ» сотрудничает с предприятиями АПК - за 2022 год специалисты подключили к сетям 350 крупных и малых производств.

За прошедший год больше всего заявок на подключение направили аграрии Карачаево-Черкесии. Энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» присоединили к сетям компании 206 предприятий. Большинство из них - небольшие фермы, созданные местными жителями. Но есть и крупные игроки рынка, как холдинг «Дамате».

Инвестор с 2021 года строит откормочную площадку на 50 тысяч голов овец, и ему нужно было подключить новые объекты рядом с хутором Родниковским и посёлком Ударным в Прикубанском районе республики. Когда предприятие выйдет на полную мощность, там появится около сотни постоянных рабочих мест.

В Ногайском районе энергетики подключили к электросетям садовое хозяйство в ауле Экрин-Юрт, в Хабезском районе - сушильный комплекс в Али-Бердуковском и зернохранилище в Абазакте, в Зеленчукском районе - две животноводческие фермы в Архызе.

Крупные и малые предприятия получили необходимые мощности и в других регионах Кавказа. В Ингушетии в 2022 году подключили производителя кукурузы «Амай», а в Северной Осетии - элеватор «АгроФарн+». Эта работа проходит в соответствии со стратегией Правительства РФ, определившей сельское хозяйство в качестве приоритетного направления развития Северного Кавказа.

«В ближайшие годы на Северном Кавказе будут создавать новые сельхозпредприятия и модернизировать имеющиеся. Всем им понадобятся немалые объёмы энергомощности. Аграриям наши специалисты уделяют повышенное внимание, своевременно и качественно проводя все работы для электроснабжения их производств. Это наш вклад в развитие округа и продовольственную безопасность страны», - отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

По данным ресурсоснабжающей компании, с начала 2023 года энергетики получили более 50 заявок от агропромышленных производств Северного Кавказа. А значит, флагман экономики округа будет развиваться дальше.