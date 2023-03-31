АО "Мособлэнерго" заменит 3 км линий электропередачи в Чехове

АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует заменить в Чехове 2 км кабельных линий и еще 1 км проводов воздушных линий на СИП (самонесущий изолированный провод) в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей г. Чехова. Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период на улицах: Дружбы, Юбилейной, Венюковской, Джона Рида.

Также на ЛЭП в Чехове запланировано заменить 18 опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Опоры, подлежащие замене, выявлялись работниками Чеховского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.

Помимо работы на линиях, в 2023 году по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Чехова запланированы ремонты оборудования на 7 трансформаторных подстанциях округа. Замена трансформаторов запланирована на объектах, расположенных в Чехове на улицах Полиграфистов, Чехова, в п. Столбовая на ул. Малой, а также в ТП, встроенной в здание канализационно-насосной станции поселка Мещерское.

Также в рамках программы в текущем году в деревне Крюково АО «Мособлэнерго» планирует построить новую подстанцию 630 кВА взамен старой КТП-3.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и г.о. Чехов. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.