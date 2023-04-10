Эксперты, представители власти и бизнеса обсудили перспективы развития отрасли и успешные кейсы кампаний.

Мероприятие прошло 5 апреля в Москве. Организатором события выступило деловое издание «Ведомости». В этом году юбилейная XV конференция собрала более 150 участников. Рассказать о тенденциях, поделиться опытом, услышать коллег пришли представители таких крупных компаний, как Русгидро, Росэнергоатом, Т плюс, Русэнергосбыт, Эн+. Со своими докладами выступили представители ФАС России, Министерства энергетики РФ, Государственной Думы ФС РФ, ассоциации «Совет производителей энергии». В мероприятии также принял участие представитель электротехнического холдинга ERSO Александр Осыка.

Главными темами события стали новые возможности электроэнергетики в России, ее импортозамещение и цифровизация.

Участники рассказали о пересмотре подходов к реализации инвестиционных проектов, глубинной перестройке процессов и создании новых бизнес-моделей, реформации ценовых зон оптового рынка. А также о том, как российская промышленность справляется с поставленными задачами.

«Электросетевые и генерирующие компании отрасли, «Системный оператор Единой энергетической системы», отмечают необходимость дальнейшего развития генерирующих мощностей и соответствующей распределительной сети, — рассказал Александр Осыка. — Так, в настоящее время отмечается дефицит энергомощностей для полноценного развития бизнес-проектов. С учетом этого, Русгидро планирует строительство ряда новых энергоблоков, а Росатом – дальнейшее развитие своей энергоструктуры. Учитывая эти программы, ERSO подтверждает возможность изготовления необходимых составляющих этих проектов как по трансформаторному оборудованию, так и по необходимому электротехническому оборудованию».

В результате дискуссии, эксперты пришли к выводу о том, что несмотря на высокую турбулентность (пандемия, экономический кризис, санкции), отрасли удалось не только выстоять, но и развивать новые направления и проекты.