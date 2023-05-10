Продолжаем репортаж о кабельном заводе «Иркутсккабель» в рамках спецпроекта «УНКОМТЕХ 360». В предыдущей главе мы попытались понять, почему необходимо развивать инфраструктуру страны, сколько стоит электричество в Иркутске, побывали на Иркутской ГЭС и определились с приоритетами развития территорий и реальными примерами, когда инфраструктура формирует целые города.

Теперь нам пора отправиться на завод, посмотреть процесс изготовления проводов, соединяющих Россию. Сегодня нас ждет поездка по утреннему Иркутску, знакомство с исполнительным директором завода, изучение номенклатуры и история захвата территории через строительство нелегальной инфраструктуры. Сегодня настало время отправится на самый восточный кабельный завод России - завод «Иркутсккабель», чтобы рассказать о проводах, соединяющих страну.

Все объяснено доступным языком и показано с непривычных ракурсов в проекте "Ункомтех 360"!

Читайте и смотрите все материалы спецпроекта "Ункомтех 360"

Эпизод 1. Кабель судного дня

Глава 1. Кирскабель. Здесь делают кабель "судного дня" с минеральной изоляцией

Глава 2. Громадная печь и уникальные технологии

Эпизод 2. 500 кВ Русской независимости

Глава 3. Цена энергобезопасности и война, которую нельзя проиграть

Глава 4. Конец бумаги и психология перестройки

Глава 5. Технологии освобождения без права на ошибку

Эпизод 3. Провода, соединяющие Россию

Глава 6. Провода, соединяющие Россию. Сила инфраструктуры

Глава 7. Провода, соединяющие Россию. Приоритет на Восток

Видеоэпизоды проекта

Кабель судного дня на заводе Кирскабель. Ункомтех 360. Часть 1

Кабель судного дня 2. Кирскабель. Кабели с минеральной изоляцией для атомных реакторов. Ункомтех 360

500 кВ русской независимости. Сверхвысоковольтный кабель.