 

Александр Богомаз и Игорь Маковский провели рабочую встречу в Москве

12 мая 2023, 09:23 192 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудили итоги прохождения брянским филиалом осенне-зимнего периода, а также мероприятия по развитию электросетевого комплекса. Особое внимание уделялось приграничным районам электрических сетей.

Игорь Маковский отметил, что «Брянскэнерго» продолжает функционировать в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых и террористических актов. В связи с возросшим количеством фактов диверсий на энергообъектах Общество проводит мероприятия по усилению защиты электросетевой инфраструктуры и оперативного персонала.

Несмотря на непростую обстановку в отдельных районах, брянские энергетики готовы к реализации проектов в области дополнительных услуг, в числе которых модернизация и строительство новых сетей наружного освещения, а также создание комфортной городской среды.

«Электросетевой комплекс брянского приграничья регулярно подвергается огневому воздействию. Несмотря на это, мы продолжаем выполнять нашу основную задачу – обеспечиваем надежное энергоснабжение во всех районах области, и в тесном взаимодействии с Правительством региона продолжаем развивать энергетическую инфраструктуру», – отметил Игорь Маковский.

«Правительство Брянской области тесно сотрудничает с «Россети Центр». Эта работа направлена на поддержку нормальной жизнедеятельности, стабильного функционирования предприятий и социально значимых объектов. Рассчитываю, что в рамках конструктивного партнёрства мы решим немало амбициозных задач», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, БРЯНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.14

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