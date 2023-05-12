Свое дороже или импортное дешевле? Нужно ли строить собственные локальные производства, если они никогда не смогут даже приблизиться по себестоимости к глобальным игрокам? В чем секрет низких цен, что мы делаем не так? Нужно ли делать упор на технологии производства, или причины разрыва лежат в другой плоскости? Возможно, дело в налоговом законодательстве? Как найти баланс интересов в кабельной отрасли и разрешить вечный конфликт между "закупаем" и "производим"?

Помните, как мы рассказывали про закрытый мастер-класс питерских монтажников? Кажется, с тех пор их активность только растет. На форуме открылся новый ограниченный раздел "Электромонтаж", доступный только для специалистов и мастеров электромонтажа. И это еще не все: в эфире вас ждет анонс нового мастер-класса, на этот раз - в Москве.

Еще одна важная новость: в этом году проект "Кабельный бизнес" организует деловую программу на выставке "Проволока-2023". Несмотря на кардинальную смену экспозиции и уход европейских брендов, мероприятию - быть. И пусть новую "Проволоку" сложно назвать кабельной выставкой, несколько стендов производителей кабельного оборудования мы все же увидим.

Поговорим про рынок LAN-кабеля и не только, посмотрим интервью с ОВС и вспомним самые обсуждаемые моменты стрим-конференции Президента АЭК Максима Третьякова. Сегодня нас ждет множество сложных и спорных вопросов. Будем разобраться вместе!

По традиции разыграем наши подарки на форуме, обсудим главные новости недели и отправимся в еженедельную инспекцию по соцсетям. Ведущие эфира: Сергей Кузьминов и Виктория Демидова.

Партнер трансляции – Томсккабель.