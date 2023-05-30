В России будут искать специалистов, которые займутся полевыми сейсморазведочными работами по региональному геологическому изучению недр в пределах участка Карабашский-3 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 30 мая, тендер объявят до конца года. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» выступит заказчиком работ. Стоимость контракта оценивается в 1,7 млрд рублей.