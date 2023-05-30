В рамках первой очереди ЛЭП 110 кВ Певек-Билибино, возводимой РусГидро на Чукотке, смонтированы все 2483 опоры. Строительство ведется в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики.

После завершения монтажа опор строители приступили к пуско-наладочным работам. Начато испытание участка ЛЭП «Береговая-Комсомольский» и подстанции 110 кВ «Комсомольский» рабочим напряжением. Одновременно ведутся работы по сооружению фундаментов и монтажу опор для второй линии электропередачи.

Новая линия электропередачи обеспечит надежную энергетическую связь между Певеком, где в 2020 году была введена в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», и Билибинской АЭС. Необходимость реализации проекта вызвана высоким износом действующей линии электропередачи, которая эксплуатируется с 1960 года, и постепенным выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. При этом в Певек-Билибинском энергоузле реализуется ряд горнодобывающих проектов, требующих надежного энергоснабжения.

На первом этапе реализации проекта возводится одноцепная линия электропередачи длиной 490,6 км. Она соединит самый северный в России город Певек с городом Билибино. Также реконструирована подстанция «Комсомольский» с использованием современного оборудования и построен новый распределительный пункт в Билибино. Этот этап планируется завершить в текущем году.

На втором этапе к 2025 году будет построена еще одна цепь линии электропередачи, возведен переключательный пункт «Бета» и реконструирована подстанция «Южный».