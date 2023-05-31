Ловозерский ГОК передан Росатому

Согласно распоряжению Правительства РФ № 809-р контролирующая доля в уставном капитале ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК) передана в Госкорпорацию «Росатом».

«Работники предприятия и российские производители редкоземельной продукции ждали этого решения. Можно сказать, что неопределенность дальнейшей судьбы комбината тормозила развитие целой отрасли», - говорит председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.

Судьба стратегического предприятия была неопределенной с конца 2014 года, когда ЛГОКом в результате незаконных сделок удалось завладеть частным лицам и кипрскому оффшору. При этом комбинат - единственный в России – добывает в Мурманской области и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Сделками заинтересовались Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура Российской Федерации. По иску ФАС постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда доли в уставном капитале ЛГОКа были взысканы в доход Российской Федерации.

Генеральным директором ЛГОКа назначен Владимир Федяков, ранее работавший в Горнорудном дивизионе Госкорпорации «Росатом».

«Перед новой управленческой командой стоят амбициозные задачи по восстановлению актива, обновлению производственных мощностей, созданию благоприятных и безопасных условий труда, повышению вовлеченности персонала, привлечению молодых специалистов», - сказал он.

Он также отметил, что Горнорудный дивизион «Росатома», в состав которого войдет ЛГОК, обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ: от геологоразведки до вывода производственных объектов из эксплуатации. Специалистами дивизиона планируются и производятся работы по развитию добычи полезных ископаемых, в том числе, аналогичным способом на рудниках. В частности, добыча урана горно-шахтным способом ведется на ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» в Забайкальском крае, здесь также ведется строительство нового рудника.

Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод». Здесь из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность. К сожалению, полная цепочка производства редкоземельных металлов сегодня не замкнута на территории нашей страны, поэтому акции Соликамского магниевого завода также готовятся к передаче Росатому, как имущественный взнос Российской Федерации. Следующим шагом здесь планируется строительство разделительного производства для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета.

Таким образом, Госкорпорация станет собственником полного цикла – от добычи до производства – редкоземельных металлов. «Это решение не случайно. Именно Росатом принимает активное участие в работе по обеспечению сырьевого суверенитета страны, обеспечивая собственные нужды и других отечественных производителей редкими и редкоземельными металлами. Горнорудный дивизион Росатома с 2021 года является головной организацией направления «Редкие и редкоземельные металлы» «дорожной карты» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Предприятиями Горнорудного дивизиона обеспечивается добыча скандия, титана и циркония, готовится освоение месторождения лития. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволит Росатому занять новые ниши на рынке редкоземельных материалов, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом», – прокомментировал руководитель Горнорудного дивизиона Росатома Владимир Верховцев.

АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») - преемник крупнейшего в мире комплекса по добыче урана, созданного в Советском Союзе. Управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»), Республике Бурятия (АО «Хиагда»), Курганской области (АО «Далур»). Обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов их эксплуатации. Реализует ряд неурановых проектов: строительство комбината по производству свинцовых и цинковых концентратов на архипелаге Новая земля; попутная добыча скандия; переработка пиритных огарков и др. Также в состав Горнорудного дивизиона входят проектируемые предприятия — АО «Первая горнорудная компания», АО «Эльконский ГМК», АО «Лунное», АО «УДК «Горное». Значительный вклад в бизнес Дивизиона вносят вспомогательные компании — ООО «АРМЗ Сервис», АО «РУСБУРМАШ», АО «ВНИПИпромтехнологии».

Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных.

Источник: Управление по корпоративным коммуникациям АО «Атомредметзолото»