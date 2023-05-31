Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт участков двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Центральная – Черемушки» и «Черемушки – Хаджох». Энергообъекты обеспечивают электроснабжение города Майкопа и Майкопского района Республики Адыгея с общей численностью населения порядка 200 тысяч человек.

На воздушных линиях электропередачи энергетики заменили порядка 600 устаревших изоляторов на современные из закаленного стекла, которые имеют высокие технические характеристики – механическую прочность, устойчивость к перепадам температур и воздействию окружающей среды. От качества изоляции во многом зависит надежность и безопасность работы ЛЭП.

В рамках годовой программы технического обслуживания и ремонта энергокомпании также запланирован капитальный ремонт с заменой изоляторов и грозозащитного троса на воздушных линиях электропередачи 110 кВ «Ерик – Тверская», «Куринская – Кривенковская» в Апшеронском районе, «Центральная – Белореченская», «Центральная – Химзавод-1», «Центральная – Химзавод-2» в Белореченском районе Краснодарского края.

В течение 2023 года энергетики намерены выполнить капитальный ремонт порядка тысячи километров ЛЭП разного уровня напряжения с заменой изоляторов, проводов, траверс и опор, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 260 га охранных зон ЛЭП.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9 000 км.